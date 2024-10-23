Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Mhp lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında bebek katili Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI ANKARA'YI KARIŞTIRDI

Bahçeli kürsüden yaptığı konuşmada "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik çağrısı Ankara'da da infiale neden oldu. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, AK Parti, CHP ve MHP içinden kendini "Ulusalcı ve Milliyetçi" olarak tanımlayan 32 milletvekilinin "Yeni Anayasa ve Öcalan" tartışmalarından rahatsız oldukları gerekçesiyle İYİ Parti'ye katılmak istediklerini öne sürdü.

"AK PARTİ, CHP VE MHP'DEN 32 VEKİL PARTİMİZE GEÇMEK İSTİYOR"

Yeniçağ gazetesine konuşan Kılınç "Meclis'te önemli bir sayıda milletvekili, yeni bir Çözüm Süreci'ne hazırlık yapılmasından oldukça rahatsız. Bahçeli'nin ilk Öcalan çağrısı, AK Partili yöneticilerin açıklamaları ve Özgür Özel'in bu süreçteki tavrı nedeniyle AK Parti, CHP ve MHP'den toplam 32 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmek istediği bilgisine ulaştık" ifadelerini kullandı.

GÖZLER 25 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Kılınç, istifayı düşünen bu isimlerin 25 Ekim'de partinin kuruluş yıldönümünde partiye katılmasının da beklenmediğine dikkat çekti.