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Bomba iddia! Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini reddetti

Politika Haberleri

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cumhurbaşkanı yardımcısı olması için teklif götürdüğü ancak Bahçeli'nin bu teklifi kabul etmediği konuşuluyor.

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemi şekillendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bu kapsamda cumartesi günü Kabine'de yer alacak isimlerin açıklanması beklenirken Erdoğan önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. İki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.

Bomba iddia! Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini reddetti

ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Erdoğan Bahçeli'ye bu görüşmede cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini sundu. Ancak Bahçeli'nin ise bu görevi kabul etmediği öne sürüldü.

Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Klm :

Daha dün seçime kadar CHP için 5-10 tane CB yardımcı olurmu diyenler ÖNÜNE GELENE CB YARDIMCI YAPIYOR DESTİCİ ,ŞİMŞEK VB ONLARCA KİŞİ NE DEĞİŞTİ ACABA

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EVO20 :

Bahçeli git artık git partiyi bitirdin be!

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ERKAN :

CB ADAYI OLMADIN, KABİNEDE OLMADIN, CB YARDIMCILIĞINI İSTEMİYORSUN EE NEDEN SİYASET YAPIYORSUN VAROLUŞ SEBEBİ NEDİR MHP NİN?

Cevap Yaz1319Yayından Kaldır
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