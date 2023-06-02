Bomba iddia! Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini reddetti

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye cumhurbaşkanı yardımcısı olması için teklif götürdüğü ancak Bahçeli'nin bu teklifi kabul etmediği konuşuluyor.

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turundan zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemi şekillendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Bu kapsamda cumartesi günü Kabine'de yer alacak isimlerin açıklanması beklenirken Erdoğan önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. İki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Erdoğan Bahçeli'ye bu görüşmede cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifini sundu. Ancak Bahçeli'nin ise bu görevi kabul etmediği öne sürüldü.