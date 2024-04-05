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Bomba iddia! AK Parti'de seçimin faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek

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31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerle 17. sandık sınavını veren Ak Parti, bu kez sandıktan yüzde 35.49 ile ikinci parti olarak çıktı.

ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİREN İDDİA

"Kale" olarak nitelendirilen birçok il ve ilçeyi muhalefete kaptıran Ak Parti'de faturanın kime çıkacağı merak konusu olurken, Ankara kulislerine düşen son iddia büyük ses getirdi.

Bomba iddia! AK Parti'de seçimin faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecekSiyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı.

YUSUF ZİYA YILMAZ VE ERKAN KANDEMİR DE LİSTEDE

Aralarında AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un da bulunduğu 5 görevli ve 3 bakanın istifasının isteneceği öne sürüldü. 5 ismin Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin olduğu öğrenildi.

Bomba iddia! AK Parti'de seçimin faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecekUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

"ERDOĞAN 3 BAKANI BAŞARISIZ BULUYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un teşkilata hakim olamadığı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun beklenen performansı gösteremediği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da politika üretemediği için Erdoğan tarafından başarısız bulunduğu ifade ediliyor.

Bomba iddia! AK Parti'de seçimin faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecekEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar.

MYK TOPLANTISINDA 10 İSİM GÜNDEME GELDİ

Öte yandan AK Parti'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği MYK toplantısında da 10 ismin masaya yatırıldığı ve seçim sonrası bu isimlerle yolların ayrılmasının gündeme geldiği iddia edilmişti. AK Parti'de topun ağzında olan isimler şu şekilde;

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve ekibi
  • AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve ekibi
  • AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve ekibi
  • AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve ekibi
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve ekibi
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve ekibi
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibi
  • AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve ekibi
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
  • Ertan Aydın ve ekibi

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Politika Haberler

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Yorumlar (35)

Hülagü Han:

ya aslında meseleyi kökten çözebilir bu kadar uğraşmasına gerek yok ön teker nereye giderse arka tekerde oraya gidermiş

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yanıtYanıtla
Adem Örnek:

Derdiniz aynı ama daha çoook beklersiniz, milletin nazarında reisin oyu teşkilatının oyunun çok üzerinde, teşkilat değişir ama reis kale gibi durur, beklemeye devam edin.

yanıt230
yanıt336
Hülagü Han:

Adem Örnek ben filmin sonunu merak ediyorum hepsi bu yoksa alayına ne tabiyim nede benimsiyorum nede işim olur bir gün sizde anlarsınız aslında direksiyonda kimlerin olduğunu ama iş işten geçmeden olur umarım yoksa ne sağı ne solu nede muhafazakarı benim için hepsi aynı

yanıt88
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Tutankamon Hoca:

Tek adam sorunun kendinde olduğun vilmiyor

yanıt168
yanıt63
Hakan:

En başarısız bakan, milli eğitim bakanı. En iyisi İçişleri bakanı.

yanıt66
yanıt14
Yusuf Tekel:

1-Suriyelilerin ulke geneline dagilimi yerine gecici kurulacak kentlerde misafir edilmesi gerekiyordu, boylece a-BM ve AB de daha fazla destek saglayabilmesi icin fiziki olarak ispati olan bir durum soz konusu olurdu. b-aile yapimiz bu derece saldiriya ugramazdi. c- vatandaslarin issizlil sorunu bu derece guclenmezdi d-suriyede sartlar duzeldiginde dönüşleri mümkün olurdu.

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Hülagü Han:

evet de emir komuta zincirini ne yapacağız

yanıt22
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Can null:

Asıl baştan aşaya hatalı olduklarını bilmiyorlar!!!!!!

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haksız mıyım:

adalet bakanı ve enerji bakanı var ama yok gibiler. çok pasifler. bir de tarım bakanı. iç işleri bakanı çalışkanlık, dürüstlük açısından 10 tam puan alır. önümüzdeki seçimde ankara mı olur, istanbul mu bilmem ama önemli yerlerden aday yapılmalı, kazanmak isteniliyorsa.

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Can null:

Herşeyi bilmek HİÇBİRŞEY bilmemek RTE

80
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