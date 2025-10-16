Bomba iddia! Burcu Köksal ve iki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile Dinar Belediyesi Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediyesi Başkanı Berrin Uğurlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti geçeceği öne sürüldü.

Siyaset kulisleri, CHP'ye ilişkin öne sürülen bir iddiayla hareketlendi. İddiaya göre CHP'li üç belediye başkanı AK Parti'ye geçecek.

İDDİA: BURCU KÖKSAL VE İKİ BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇECEK

Yerel basında yer alan iddialara göre CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara'da temaslarda bulunarak AK Parti'ye katılım beyanını aracılar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Kocatepe Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre Köksal'ın yanı sıra, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu'nun da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmek üzere başvuru yaptığı öne sürüldü.

Bu geçişlerin gerçekleşmesi halinde, CHP'nin Afyonkarahisar'daki belediye başkanı sayısı Başmakçı, Yeşilçiftlik ve Karaadilli olmak üzere üçe düşecek.

NE OLMUŞTU?

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun rozeti, 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılmıştı. Çerçioğlu'nun yanı sıra Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da AK Parti'ye geçmişti.