Bolu Kartalkaya Yangını İle İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu'daki Kartalkaya yangınıyla ilgili açıklamada, "Bu acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecek ve cezalandırılacaktır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda kararlılığını sürekli ifade ediyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınla ilgili yürütülen adli ve bilimsel soruşturmaların detaylarını paylaşan Tunç, sürecin titizlikle devam ettiğini belirtti. Tunç konuşmasında, "Bugün burada bir kongre yapıyoruz. Özellikle vefat eden kardeşlerimize Fatihalarla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlamamızın sebebi, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen acı hadisedir. Orada yaşanan otel yangını, 78 vatandaşımızın derin üzüntüsüne yol açtı. Rabbim bu acıları bir daha bizlere ve memleketimize yaşatmasın" dedi.

"Ne yazık ki, bir korsan metinle, rapor olduğu iddia edilen bir belgeyi gündeme taşıdılar"

Yangının ardından kapsamlı bir soruşturma sürecinin yürütüldüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bu yangının ortaya çıkmasına neden olanlar, sebep olanlar ve kusuru bulunanlarla ilgili adli süreç yürütülüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları ve profesörlerden oluşan bilirkişi kurulu, bölgede incelemelerine başladı. Dünden itibaren yapılan detaylı çalışmalar, yangının nedenini ve sorumlularını belirlemeye yönelik olarak devam ediyor. Kamera görüntüleri ve belge-bulgular üzerinden soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin afet birimlerinden, özellikle Makine, İnşaat, Kimya ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültelerinden profesörlerin yer aldığı akademik ekip, konuyu detaylı bir şekilde inceleyecek. Soruşturmanın genişletilmesinden rahatsız olan bazı kişiler ortaya çıktı. Ne yazık ki, bir korsan metinle, rapor olduğu iddia edilen bir belgeyi gündeme taşıdılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bu metni, kamuoyunu meşgul etmek için kullandılar. Bu davranış, 78 vatandaşımızın ailelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır."

"Soruşturmanın derinleştirilmesinden neden rahatsız olunuyor?"

Bakan Tunç, bilimsel ve adli çalışmaların kimsenin şüphesi olmaksızın devam edeceğini vurgulayarak, "Soruşturmanın derinleştirilmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Akademisyenlerin ve bilim insanlarının, yangının sebebini, bu sebebe yol açan sorumluları ve kusurluları bulamaya çıkarmak için yaptığı çalışmalardan kim neden rahatsız oluyor? Bilim insanlarımız, en ince detayına kadar mevzuata uygun bir şekilde, sorumluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kimlerin ihmali veya kusuru varsa, bilimsel araştırmalar ve adli soruşturma sonucunda ortaya çıkarılacak ve sorumlular yargının huzuruna çıkarılacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bu acıyı milletimize yaşatanlar, bağımsız Türk yargısı önünde hesap verecekler. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda kararlılığını sürekli ifade ediyor" diye konuştu. - ÇORUM