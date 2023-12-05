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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne yeni atama

5 Aralık 2023 11:51 Son Güncelleme: 11:53 Abone Ol

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevindeyken Bolu Belediye Başkanlığı aday adaylığı için istifa eden Muhammed Emin Demirkol'un yerine Abdullah Danışman atandı.