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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne yeni atama

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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevindeyken Bolu Belediye Başkanlığı aday adaylığı için istifa eden Muhammed Emin Demirkol'un yerine Abdullah Danışman atandı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevindeyken Bolu Belediye Başkanlığı aday adaylığı için istifa eden Muhammed Emin Demirkol'un yerine Abdullah Danışman atandı.

Bolu'da uzun yıllar Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Muhammed Emin Demirkol, AK Parti'den Bolu Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıklayarak görevinden istifa etmişti. Demirkol'dan boşalan Sağlık Müdürlüğü görevine İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde görev yapan Abdullah Danışman atandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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