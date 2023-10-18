Bolu'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Bolu'nun İzzet Baysal Caddesi'nde gece saatlerinde bir araya gelen onlarca kişi, Gazze'de hastanelere yönelik yapılan saldırıları sloganlarla kınayarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Bolu'nun İzzet Baysal Caddesi'nde gece saatlerinde bir araya gelerek, Gazze'de hastanelere yönelik yapılan saldırıları sloganlarla kınayan onlarca kişi caddeyi inletti.

Bolu'da gece saatlerinde birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşların katılımıyla Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe gece saatlerinde vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Demokrasi Meydanı'nda başlayan ve onlarca kişinin katıldığı yürüyüşte grup, tekbir getirip sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İzzet Baysal Caddesi'ni sloganlarla inleten onlarca kişi, İsrail'in hastanelere yönelik yaptığı saldırıları kınadı. Hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi. - BOLU