Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Güncelleme:
Bolu Belediyesine yönelik yürütülen irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 13 kişi mahkemeye sevk edildi. Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, irtikap soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.
  • Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can mahkeme kararıyla tutuklandı.

İrtikap soruşturmasında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı.

BOLU BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer alıyordu. Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi, sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TANJU ÖZCAN TUTUKLANDI

Bolu Adliyesi'ndeki savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle, Bolu Belediyesi yönetiminden ve bağlantılı kurum temsilcilerinden 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Hukukun guguk olduğu ülkede yaşıyoruz. Ne güzel. İ nokta melih gökçek ne olacak akpliler

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

oo yeaaa

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

PAPAP PAPA PARALARI SIFIRLADIM 10 MİLYON KALDI NAPİYM

yanıt16
yanıt11
Haber YorumlarıSktgdn:

Oe CHPsavar

yanıt7
yanıt0
Haber Yorumlarıdavincihan:

devam

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

nekadar chpli belediye varsa alın rahatlayın millet herseyin farkında seçim bekliyoruz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın



