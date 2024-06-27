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Bolivya'da darbe teşebbüsüne liderlik eden ordu komutanı gözaltına alındı

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Bolivya'da ordunun darbe girişimi engellendi. Darbe girişimine kalkışan ordu komutanı Juan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı. Hükümet Bakanı Eduardo del Castillo, Zuniga'nın yanı sıra eski Koramiral Juan Arnez Salvador'un da gözaltına alındığını duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da darbe teşebbüsüne liderlik eden ordu komutanı Juan Jose Zuniga gözaltına alındı.

Bolivya'da ordunun darbe girişimi engellendi. Darbe girişimine kalkışan ordu komutanı Juan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı. Hükümet Bakanı Eduardo del Castillo, Zuniga'nın yanı sıra eski Koramiral Juan Arnez Salvador'un da gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Castillo, "Bu grubun amacı, demokratik olarak seçilmiş otoriteyi devirmekti. Artık her şey kontrol altında" diye konuştu. Adalet Bakanı İvan Lima ise "demokrasiye ve Anayasaya saldırdığı için" savcıların Zuniga için 15-20 yıl hapis cezası isteyeceklerini söyledi. Lima ayrıca, eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştığını söyleyerek Zuniga'nın Devlet Başkanı Erce'ye yönelik iddialarını reddetti.

Zuniga'nın iddiası

Zuniga gözaltına alınmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı bana, 'Durum çok berbat, çok kritik. Popülerliğimi artıracak bir şeyler hazırlamak gerekiyor' dedi" ifadelerini kullanarak Arce'yi suçlamıştı.

Ne olmuştu?

Ordu komutanı Juan Jose Zuniga'nın emriyle zırhlı araçlar, dün idari başkent La Paz'daki Bolivya Hükümet Sarayı'nın kapılarına dayanmıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Acre, darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak üzere halkı sokağa davet etmişti. Başkan Arce, Zuniga'yı görevden alarak yerine Jose Wilson Sanchez'i atamıştı. Yeni ordu komutanı Sanchez, darbeye katılan tüm birliklere derhal geri çekilme emri vermişti. Arce'nin çağrısının ardından Bolivya halkı ise ellerinde bayraklarla Hükümet Sarayı'nın bulunduğu Plaza Murillo Meydanı'nda toplanarak milli marşı okumuştu. Arce, zırhlı araçlar ile askeri birliklerin meydandan çekilmesiyle başarısız olduğu görülen darbe girişiminin ardından Hükümet Sarayı önünde toplanan kalabalığa seslenerek, "Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi" ifadelerini kullanmıştı. Darbe girişimi 3 saat sonra sona ermişti.

Darbenin dikkat çeken anı

Darbe girişimi sırasında Bolivya Devlet Başkanı Arce'nin darbe teşebbüsüne liderlik eden Juan Jose Zuniga ile karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekmişti. Bolivya televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde Arce'nin sarayın koridorunda tartıştığı Zuniga'ya, "Ben senin başkomutanınım. Sana askerlerini geri çekmeni emrediyorum. Bu itaatsizliğe izin vermeyeceğim" dediği duyulmuştu. - LA PAZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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