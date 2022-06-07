Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek - Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor. AA / Enes Kaplan - Politika Nicolas Maduro Venezuela Türkiye Politika Güncel Haberler

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