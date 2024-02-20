Bölge Kuran Kursu öğreticileri şehit ailesini ziyaret etti

Kütahya'da Bölge Kuran Kursu öğreticileri, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş'in Altıntaş Gecek köyünde ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti. Yapılan ziyarette Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika