Bölge Kuran Kursu öğreticileri şehit ailesini ziyaret etti
Kütahya'da Bölge Kuran Kursu öğreticileri, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş'in Altıntaş Gecek köyünde ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti. Ziyarette, şehit Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Kütahya'da Bölge Kuran Kursu öğreticileri, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş'in Altıntaş Gecek köyünde ikamet eden anne ve babasını ziyaret etti. Yapılan ziyarette Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş ile tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. - KÜTAHYA