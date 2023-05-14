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Böhürler oyunu kullandı

Böhürler oyunu kullandı

Politika Haberleri

AK Parti Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Ayşe Böhürler oyunu kullandı.

Ak Parti Kayseri 2. sıra milletvekili adayı Ayşe Böhürler oyunu kullandı.

Oyunu kullanacağı Kayseri Lisesi'ne gelen Böhürler, sandık başkanına Anneler Günü dolayısıyla çiçek takdim etti. 1097 nolu sandıkta oyunu kullanan Böhürler, gazetecilere yaptığı açıklamada; "Bugün hem cumhurbaşkanımızın, hem AK Parti listelerinin güzel bir sonuçla çıkmasını arzu ediyorum. Kazanacağımıza inanıyoruz. Türkiye için hayırlı olsun. Vatandaşımızın oyuna saygımız büyük. Demokrasimizin en güzel tarafı da bu, seçimle sürecin işlemiş olması. Teşkilatımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. Sakin olmak çok önemli. Sonuçta dediğim gibi demokratik toplum olmanın gereği birbirimizin görüşüne saygı göstermek. Bu saygıyı herkesten bekliyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ayşe Böhürler Milletvekili AK Parti Kayseri Politika Haberler

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