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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti İMEAK Deniz Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

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Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret ederek deniz turizmi ve basın çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Bodrum'da ki oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürürken, son olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Cemiyetin kuruluş amacı ve çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği ziyaretlerin sonuncusunda Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç'in de, deniz turizmi ve denizcilik ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği ziyarette, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ise Bodrum'da yürütülen basın çalışmaları ve cemiyet ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, "Deniz ve kıyı temizlikleri başta olmak üzere güzel projelerde yer alma fikirlerinin ortaya çıktığı ziyaretimizde, Bodrum'da ki liman ve balıkçı barınaklarında yaşanan sıkıntılar ile Bodrum'da ki denizcilerin genel sorunları ve yaşadıkları sıkıntılar üzerine güzel fikir alışverişi gerçekleştirdik" dedi.

Ortak projeler konusunda istişarelerin de yapıldığı ziyarette Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan'a yönetim kurulu üyeleri Ali Ballı, Miyase Hakalan Karlıova, Selim Turan, Fırat Akay, Baran Akcan ve Hamdi Yörür eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Orhan Dinç Eren Ayhan Bodrum Denizcilik Sivil Toplum Çevre Politika Haberler

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