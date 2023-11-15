Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Bodrum İş İnsanları Derneğini Ziyaret Etti

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Bodrum İş İnsanları Derneği'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Bodrum İş İnsanları Derneğini ziyaret etti.

BGC Başkanı Eren Ayhan ve yönetim kurulu üyeleri, İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret ederek, BGC'nin kuruluş amacı ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı, basın mensuplarının görevinin zor ve çok önemli olduğunu belirterek, geliştirilecek her türlü ortak projede birlikte çalışmaktan dolayı büyük mutluluk duyacağını söyledi.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, "Mesleki örgütlenmemiz dışında yaşadığımız güzel şehrimiz Bodrum'un değerlerine sahip çıkmak, sosyal sorumluluk projelerine destek olarak yeni sosyal sorumluluk projeleri üretmek için çıktığımız bu yolda Bodrum İş İnsanları Derneği ile de ortak çalışmaların içinde bulunmak bizlere mutluluk verir" dedi. - MUĞLA