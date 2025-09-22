BM zirvesinde tarihi görüntüler! Şara ile Erdoğan'dan ayaküstü sohbet

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu toplantısına katılmak için New York'a gitti. New York'ta çok sayıda temasta bulunacak Erdoğan, daha sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Vashington'a geçecek.

BM GENEL MERKEZİ'NDE ŞARA İLA KARŞILAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ABD'nin New York kentinde "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans"a katılmak üzere BM Genel Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile karşılaştı. İki lider, ayak üstü sohbet ederken; o anlar kameralara yansıdı.