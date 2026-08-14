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BM'den Yemen İçin Savaş Uyarısı

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BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de iç savaşın yeniden başlamasına çok yaklaşıldığını belirterek taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Ayrıca Husilerin saldırılarının bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'in 2022'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana iç savaşın yeniden başlamasına hiç olmadığı kadar yakın olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, BM Güvenlik Konseyi'ne konuştu. Grundberg, son günlerde Yemen'de cephe hatlarında askeri faaliyetlerin yoğunlaştığına dikkat çekerek saldırıların askeri ve sivil kayıplara yol açtığını söyledi. Grundberg, Yemen'in 2022'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana iç savaşın yeniden başlamasına hiç olmadığı kadar yakın olduğu uyarısında bulundu. Grundberg, taraflara derhal gerilimi düşürme ve ateşkesi sağlamlaştırma için çalışma çağrısı yaptı.

Grundberg, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının, Yemen'in ABD ile İran arasında devam eden çatışmaya dahil olması riskini de beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.

Yaklaşık 10 yıllık iç savaş nedeniyle ağır darbe alan Yemen ekonomisi için de çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Grundberg, bu kapsamda taraflara ticari gemilerin Yemen limanlarına gelmeye devam etmelerini sağlamak, petrol ihracatını ve Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'na ve buradan gerçekleştirilen ticari uçuşları yeniden başlatmak için birlikte çalışma çağrısı yaptı. Grundberg, tarafların bu konularda çatışmak yerine iş birliğinden elde edeceği kazancın daha fazla olduğunu söyledi.

Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar arttı

Husiler ile Aden merkezli uluslararası tanınırlığa sahip hükümet güçleri arasında son günlerde çatışmalar arttı. Husiler, Marib, Hadramut, Mocha ve diğer bölgelerde hükümet güçleriyle çatıştı. Hükümet güçleri, geçtiğimiz çarşamba günü çok sayıda bölgede Husilere ait güçlere karşı topçu ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı. Husiler ile hükümet, 2022'de bir ateşkes konusunda anlaşmış ve bu ateşkes bugüne kadar büyük ölçüde korunmuştu.

Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim tırmandı

Husiler ayrıca Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan etmiş ve birçok kez Suudi Arabistan topraklarına İHA ve füze saldırıları düzenlemişti. Husiler, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde Aramco'ya ait rafineriye İHA saldırısı düzenlemişti. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının İran-ABD savaşının bölgeye yayılmasına neden olacağından endişe ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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