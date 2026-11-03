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BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin, Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ile büyükelçilikte görüştü

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BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin, Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ile büyükelçilikte görüştü
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Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile büyükelçilikte görüştü. Holguin'in KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis ile 9 Kasım Pazartesi günü üçlü görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgui, adada temaslarını sürdürüyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Ali Murat Başçeri'nin büyükelçilikte Holguin ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunan Holguin'in iki liderle 9 Kasım Pazartesi günü üçlü görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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