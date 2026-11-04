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BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin, Erhürman ile görüştü, Başçeri aracılığıyla mesaj aldı

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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile 35 dakika süren bir görüşme yaptı. Holguin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın mesajını Büyükelçi Başçeri aracılığıyla aldığını ve bunu GKRY lideri Hristodulidis'e aktardığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın kendisine Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri aracılığıyla mesaj gönderdiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığına gelişinde Holguin'i, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana karşıladı. Saat 12.00'de başlayan görüşme, 35 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman açıklama yapmazken, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Holguin, Erhürman'a belirli konularda birkaç soru yöneltmek amacıyla geldiğini ve görüşmenin bu nedenle kısa sürdüğünü belirtti.

Holguin, 9 Kasım'da yapılması planlanan üçlü görüşmeye işaret ederek, "Pazartesi günü bir gelişme yaşanabilmesi için çalışmaları nasıl sürdürebileceğimizi konuştuk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Holguin'e mesaj

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruyu da yanıtlayan Holguin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın kendisine Büyükelçi Ali Başçeri aracılığıyla bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

Holguin, Büyükelçi Başçeri ile söz konusu mesajı almak amacıyla görüştüğünü belirterek, mesajın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Konuyu dün öğleden sonra bir araya geldiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'e de aktardığını ifade eden Holguin, temaslarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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