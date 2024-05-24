BM, İnsani Yardım Çalışanlarının Korunması İle İlgili Kararı Kabul Etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün oylanan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ve dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden çatışma bölgelerinde insani yardım çalışanlarının ve BM personelinin korunması ile ilgili karar 14 evet oyuyla kabul edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ve dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden yardım çalışanlarının sayısı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün yapılan oylamada, çalışanların korunmasına ilişkin karar tasarısı oylandı. 15 üyeli konseyde yapılan çatışma bölgelerinde insani yardım çalışanlarının ve BM personelinin korunması ile ilgili karar 14 evet oyuyla kabul edildi. Rusya'nın "çekimser" oy kullandığı oylamanın ardından açıklama yapan İsviçre'nin BM Büyükelçisi Pascale Baeriswyl, "Kararın amacı önemli olduğu kadar basit de. Bu silahlı çatışmalardan etkilenen insanlara yardım etmek için çalışan ve her gün hayatlarını riske atan kadın ve erkekleri korumakla ilgili" dedi. - NEW YORK