Haberler

BM Güvenlik Konseyi, İran saldırıları nedeniyle acil toplantı gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sebebiyle acil toplantı yapma kararı aldı. Toplantının saat 16.00'da gerçekleştirileceği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları uluslararası toplumda yankılar bulmaya devam ediyor. BM Güvenlik Konseyi İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle acil toplantı kararı alındığını bildirdi. BM'den yapılan açıklamada, toplantının yerel saat ile 16.00'da gerçekleştirileceği belirtildi. İsrailli yetkililer, söz konusu toplantı kararının Fransa ve Bahreyn'in talebi doğrultusunda alındığını öne sürdü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi

İsrail'in vurduğu kız ilkokulunda acı bilanço! Can kaybı yine arttı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
ABD ve İsrail'in saldırının ardından Tahran bu hale geldi

Saldırıların ardından şehir bu hale geldi