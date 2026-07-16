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BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis ile bir araya gelecek

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27-29 Temmuz'da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmek üzere Kıbrıs'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde barış süreci ve adadaki istikrar ele alınacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmek ve Kıbrıs'taki barış sürecini ilerletme çabalarını ele almak üzere 27-29 Temmuz tarihlerinde adaya resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs'taki barış sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere adaya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in yanı sıra diğer ilgili taraflarla da görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmelerde Kıbrıs'ta barış sürecinin ilerletilmesine ve adadaki istikrarın desteklenmesine yönelik çabaların ele alınacağını ifade eden Dujarric, bu kapsamda Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü'nün çalışmalarının da değerlendirileceğini kaydetti.

BM sözcüsü, Guterres'in ziyaretini 27-29 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceğini bildirdi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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