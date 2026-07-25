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BM’den 17 yıl sonra ilk: Genel Sekreteri Guterres, Suriye’de

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, göreve başladığı 2017’den bu yana ilk kez Suriye’ye geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, göreve başladığı 2017'den bu yana ilk kez Suriye'ye geldi. Guterres ayrıca 2009'dan beri Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 3 günlük ziyaret kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Guterres, Şam Uluslararası Havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Guterres, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, diğer hükümet yetkilileri ve Suriye sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek. Guterres ayrıca pazartesi günü Suriye parlamentosuna hitap edecek ve onlarca yıldır İsrail ile Suriye güçleri arasında tampon bölge oluşturan BM barış gücü ziyaret edecek.

BM'den 17 yıl sonra ilk

Guterres, 2009'dan bu yana Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri oldu. Guterres ayrıca göreve başladığı 2017'den bu yana ilk kez Suriye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Son olarak Ban Ki-moon, BM Genel Sekreteri olarak 2009'da Suriye'ye gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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