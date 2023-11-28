Bitlis'te Kış Tedbirleri İçin Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında kış öncesi ve kış aylarında alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumların kış ayları öncesi alacakları tedbirler ve muhtemel olaylarla ilgili koordinasyonu ele alındı.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında kış öncesi ve kış aylarında alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi.

"2023 2024 Yılı Kış Mevsiminde Alınacak Tedbirler ile İlgili İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu" toplantısı, AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan'ın sunumuyla başladı. Kış ayları öncesi alınacak tedbirler ve muhtemel meydana gelebilecek olaylarla ilgili kurumların koordinasyonunu anlatan Tunçtan, kurumu ile ilgili istatistiki bilgileri de katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda ayrıca İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Mehmet Göllükçü, kar yağışı sonrası alınacak trafik tedbirleri ve görevleri, personel sayıları hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantının devamında ise ilgili kurumların sunumları ve aldıkları tedbirler görüşüldü.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, kışa hazır olduklarını, kurumlarla birlikte tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda her yıl rutin olarak yaptığımız kış mevsimi trafik tedbirleri, kış öncesi almamız gerek tedbirler konusunda ilgili kurumlarımızla bir araya geldik. Tedbirlerimizi aldık. Kararlarımızı gözden geçirdik. 24 saat hizmet esaslı kışa hazır olarak bekliyoruz. İnşallah bu yıl doğal afet yaşamadan, kaza belanın olmadığı bir kış yaşarız. Kar da berekettir. Zahmetsiz rahmet olamaz. Kurumlarımızla tedbirlerimizi gözden geçirdik. Almamız gereken tedbirleri aldık. Kışa hazır bir şekilde bekliyoruz" dedi.

Toplantıya Vali Yardımcıları Göksel Yüksel ve İzzet Cem Eser, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BİTLİS