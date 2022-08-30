Bitlis haberleri! Adilcevaz'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Politika Haberleri Bitlis haberleri: Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Kaymakamlık önünde yapılan tören, Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi. Törene; Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Adilcevaz Bitlis Politika Haberler

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