Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasında "birinci parti" polemiği sürerken, GENAR Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette yüzde 35,2 ile AK Parti birinci olurken, CHP'nin oy oranı yüzde 32 olarak ölçüldü.

Genar Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki "birinci parti" polemiği sürerken gelen ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 3

Buna göre, AK Parti yüzde 35,2 ile birinci parti oldu. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 32'de kaldı.

Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

  • DEM PARTİ yüzde 9,8
  • MHP yüzde 9,0
  • İYİ PARTİ yüzde 3,9
  • Zafer Partisi yüzde 3,2
  • Yeniden Refah yüzde 3,1
  • TİP yüzde 1,3
  • Anahtar Partisi yüzde 1,3
  • Diğer yüzde 1,2

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıKral:

Ak.partinin evinde yapilmis anket herhalde ak partinin en yuksek.oy oranin mhp ile birlikte %29lerde oldugu biliniyor.

Yorum Beğen231
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Haber Yorumlarıhalilsezer45:

%25 e düştü akapa araştırmayı yapan şirket gazel okumuş bizlere

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıATİL LA:

Hesap basit; AK PARTİ + MHP + DEM = % 55 Gerisi HİKAYE

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Yorum Beğenme147
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Haber YorumlarıGokhan selçuk:

Kusura bakmayında seçime kadar CHP diyen içeri girecek dışarıda rakip kalmayacak anlaşılan bunun adı dikte yani diktatörlük değilde nedir... Oğlu katil yargılanmıyor yanındakiler hırsız yargılanmıyor kızılay başkanı Akp li diye%100 kusurla çocuğu öldürdüğü halde ceza almadı. Sonumuz hiç hayırlı değil. Bu ülkede emine hn 300bin $ lık çanta takıcak diye engellilerin maaşı kesildi kimin haberi var. Bütçe emine hn ve yanındakilere ayrıldı....

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bunlar boş işler, sandığın başına gideceksin ki orada net kararın ortaya çıkacak, şimdiden söylenen her şey yalan dolan ..

Yorum Beğen112
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