Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasında "birinci parti" polemiği sürerken, GENAR Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette yüzde 35,2 ile AK Parti birinci olurken, CHP'nin oy oranı yüzde 32 olarak ölçüldü.
Genar Araştırma, son seçim anketini yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki "birinci parti" polemiği sürerken gelen ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı.
AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 3
Buna göre, AK Parti yüzde 35,2 ile birinci parti oldu. İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 32'de kaldı.
Ankette diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:
- DEM PARTİ yüzde 9,8
- MHP yüzde 9,0
- İYİ PARTİ yüzde 3,9
- Zafer Partisi yüzde 3,2
- Yeniden Refah yüzde 3,1
- TİP yüzde 1,3
- Anahtar Partisi yüzde 1,3
- Diğer yüzde 1,2