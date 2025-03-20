Birileri işi sulandırmaya başladı! Geceyi Saraçhanede geçiren Özel'in uyuduğu yatağı paylaştılar

Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında ikametgahında gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltı işlemleri sürerken dün akşam İmamoğlu destekçileri Saraçhane'de protesto gösterisinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB Başkanlık Binası'nın önünde vatandaşlara hitap etti.

UYUDUĞU ÇEKYATI GÖRÜNTÜLEDİLER

Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalığın dağılmasının ardından Özel, geceyi İBB'nin Saraçhane'deki merkez yerleşkesinde geçirdi. Dün gün boyu Saraçhane'de olan Özel, CHP yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları, milletvekilleri gece burada uyudu. Günün ilk saatleriyle birlikteyse Özel'in uyuduğu çekyat, gazeteciler tarafından kayıt altına alındı.

İşte Özgür Özel'in geceyi geçirdiği yatak;