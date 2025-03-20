AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum

AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum
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Birileri işi sulandırmaya başladı! Geceyi Saraçhanede geçiren Özel'in uyuduğu yatağı paylaştılar

Birileri işi sulandırmaya başladı! Geceyi Saraçhanede geçiren Özel'in uyuduğu yatağı paylaştılar
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün Saraçhane'de düzenlenen protestonun ardından İBB'den ayrılmadı. Bazı medya kuruluşları Özel'in gece üzerinde uyuduğu çekyatı görüntüleyip servis etti.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında ikametgahında gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltı işlemleri sürerken dün akşam İmamoğlu destekçileri Saraçhane'de protesto gösterisinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İBB Başkanlık Binası'nın önünde vatandaşlara hitap etti.

Birileri işi sulandırmaya başladı! Özel'in dün gece uyuduğu yatağı paylaştılar

UYUDUĞU ÇEKYATI GÖRÜNTÜLEDİLER

Gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalığın dağılmasının ardından Özel, geceyi İBB'nin Saraçhane'deki merkez yerleşkesinde geçirdi. Dün gün boyu Saraçhane'de olan Özel, CHP yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları, milletvekilleri gece burada uyudu. Günün ilk saatleriyle birlikteyse Özel'in uyuduğu çekyat, gazeteciler tarafından kayıt altına alındı.

İşte Özgür Özel'in geceyi geçirdiği yatak;

Birileri işi sulandırmaya başladı! Özel'in dün gece uyuduğu yatağı paylaştılar

Birileri işi sulandırmaya başladı! Özel'in dün gece uyuduğu yatağı paylaştılar

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıArSLaN 1:

çok üzüldüm, lütfen açlık grevi de yapın şöyle 2-3 ay kadar :D

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Haber Yorumlarıerman genç :

BAŞINA 2 ASKER DİKİLSİN HER YIL AYNI GÜN SAYGIDA BULUNULSUN O ZAMAN

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

O bilmiyordu değil mi,kimse kulağına fısıldamadı.

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Haber YorumlarıYemek Yemek:

Bence İmamoğlu düşmanlarını uzakta aramasın kendi CHP’li arkadaşları bu durumdan gayet memnunlar malum adaylık yarışında kimileriyle

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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

orda yatmakla mağdur edebiyatını yemez bu millet ancak yüzde 25 ve Kadir İnanır buna Özgür efendi

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Haber Yorumlarıahmet izmir:

:D Hay ben sizin var ya... Atatürkçü yüz, Kemalistiz, Kuvvacıyız, Mustafa Kemal'in askeriyiz... derler bir de. Tam bir rezillik, tam bir fiyasko. Bu yüzsüz, utanmaz ve reziller sayesinde Atatürk ve CHP'nin de hiç bir saygınlığı kalmadı. Yerin dibine soktular.

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Haber YorumlarıKadir serhat:

bu uygulamada ak partili siliyorum direk

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Zafer çağlayan erdoğan bayraktar muammer güler nerede kendi şirketinden bakanlığına dezenfektan alan bakan nerede evinde kutularla açıklanamayan 4.5 milyon dolar para çıkan banka genel müdürü nerede

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Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

SUÇ ORTAĞI YAKALANMIŞ ADAMIN, NAAPSIN... ELİNDEN GELENİ YAPIYOR İŞTE...

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Ne yapalım yani müzeye mi çevirelim...?

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