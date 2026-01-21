Bingöl Valisi Çelik görevine başladı

Haberler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bingöl Valiliği görevine atanan Vali Cahit Çelik görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta Yalova Valiliği'ne, Bingöl Valiliği'ne ise Niğde Valisi Cahit Çelik atanmıştı. Vali Usta veda ederek kentten ayrılırken, Vali Çelik bugün Bingöl'de göreve başladı. İl protokolü, Çelik'i valilik önünde karşıladı.

Vali Çelik, "Kadim bir kültüre sahip olan Bingöl, adı gibi binlerce güzelliği bağrında yaşatan; gelenekleri, yöresel yemekleri, eşsiz doğası ve köklü tarihi ile zengin bir kültüre sahiptir. Bingöl, dört tarafını saran karlı dağları, yüzen adaları, Pergasor Şelalesi, Buban Peribacaları, Murat Nehri, Şerafettin Yaylaları, samimi ve yardımsever insanının yanında kendine has birçok farklı özelliğiyle öne çıkan bir ilimizdir. Buradaki yeni görevimin ülkemiz, ilimiz, ailem ve şahsım için hayırlı olmasını ve yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Bu vesile ile Bingöl halkına hizmet etmiş olan ve son kararname ile Yalova iline atanan önceki Valimiz Dr. Ahmet Hamdi Usta'ya şehrimize sunduğu kıymetli katkılar ve emekleri dolayısıyla teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Görev sürem içerisinde siz Bingöllü hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmek temel ilkem olacaktır. Bu ilke doğrultusunda mesai kavramı olmaksızın devlet-millet kucaklaşmasını sağlamak için sizlerin hizmetinde olacağım. Yönetim anlayışım gereği olarak sorunları toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak, onlarla müşavere ederek, taraflarıyla konuşarak, görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız. Bir başka ifade ile birlikte çalışıp, birlikte başaracağız" dedi. - BİNGÖL

