Bingöl Belediyesi Şehrin Girişine 3 Dilli Tabela Astı
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Bingöl Belediye Başkanlığı, şehrin girişlerine Türkçe, Kürtçe ve Zazaca 'hoş geldiniz' yazılı tabelalar astı. Şehrin girişine asılan 'Şehr-i bal diyarı Bingöl'ümüze hoş geldiniz, Şıma xer ome, hün bı xer hatın' yazılı tabelalar, vatandaşlar tarafından beğeni aldı.
Bingöl Belediyesi şehrin girişine 3 dilli tabela asıldı
BİNGÖL - Bingöl Belediye Başkanlığı, şehrin girişlerine Türkçe, Kürtçe ve Zazaca "hoş geldiniz" yazılı tabelalar astı.
Bingöl Belediye Başkanlığı, şehrin girişlerine Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dillerinde "Hoş geldiniz" yazılı tabelalar astı. Şehrin girişine asılan "Şehr-i bal diyarı Bingöl'ümüze hoş geldiniz, Şıma xer ome, hün bı xer hatın" yazılı tabelalar, vatandaşlar tarafından beğeni aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika