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Binali Yıldırım, Yangında Ailelerini Kaybeden Ailelere Taziye Ziyaretinde Bulundu

Binali Yıldırım, Yangında Ailelerini Kaybeden Ailelere Taziye Ziyaretinde Bulundu
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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Yangında kaybedilen çocuklar ve torunları için duyduğu üzüntüyü belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, otel yangını faciasında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çocukları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner (Zehra Sena ve Bilal Gültekin çiftinin koruyucu ailesi olduğu çocuk), Bilal Gültekin'in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin hayatını kaybetmişti. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, aile fertlerini kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Gültekin ailesinin evine gelen Yıldırım, yangında kızı, damadı ve torunlarını kaybeden eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile eşi Habibe Güner ve dünürleri Yüksel Gültekin'e başsağlığı diledi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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