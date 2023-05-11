Binali Yıldırım: 'Terör Örgütleri Artık Cirít Atamıyor'

'TERÖR ÖRGÜTLERİ ARTIK CİRİT ATAMIYOR'

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamındaki Konya programında Seydişehir ilçesini ziyaret etti. Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım, terör örgütlerinin artık ülkede cirit atamadığını belirterek, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Son 20 yıldır Türkiye'de liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir yandan terörle mücadele yaparken, 40 bin şehidimize mal olan terör belasını gündemimizden çıkarırken, diğer yandan da insanımızın, milletimizin, yıllardır hayallerini, geciktirilmiş beklentilerini, dağ gibi sorunlarını, dağ gibi eserlere, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Bugün ülkemizde huzur var. Terör örgütleri artık cirit atamıyor. Terör örgütleri, bebeklerimize, masum insanlarımıza, onların hayatlarına kast edemiyor" diye konuştu.

Yaşar COŞKUN/SEYİDŞEHİR (Konya),