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Binali Yıldırım: Silahlı kuvvetlerimizin şeref ve itibarına söz ettirmeyiz

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin şeref ve itibarına zarar verilmeyeceğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "15 Temmuz'da bile o şerefli üniformanın içine giren kafası, beyni kiraya verilmiş terör mensuplarını ayıklarken dahi silahlı kuvvetlerimizin şeref ve itibarına söz ettirmedik. Bundan sonra da ettirmeyiz." dedi.

Ak Parti Erzincan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yıldırım, milletle yola çıktıklarını, onlar "yürü" dediği için de yürüyerek 23 yıl içinde çok önemli hizmetlerin gerçekleştirildiğini dile getireek, şunları söyledi:

"Her şey süt liman gitmedi. 23 yıl içinde millete hizmet yolunda ne yazık ki zaman zaman eski vesayet alışkanlıklarıyla da karşılaşmak zorunda kaldık. İlk defa Cumhuriyet tarihinde demokratik hayatımızda farklı bir şey oldu. 27 Nisan e-muhtırasına karşı daha kuvvetli bir muhtırayla vesayet odaklarına cevap verildi ve kendi görevleri, görev alanları hatırlatılmıştır. İşte bu Cumhuriyet tarihimizin siyasi ahlakımızın demokratik geçmişimizin bir miladıdır, bir yılıdır. Böylece halkın gücü üzerinde başka bir güç olmadığını cümle aleme ilan ediyorum."

"Atatürk'ü hiç kimse istismar etmesin"

30 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninden sonra sosyal medyaya yansıyan olaylara ilişkin Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mezuniyet töreni sonrası bazı mezunların kılıçlarını sallayarak yaptıkları gösteri millet vicdanında ne yazık ki kabul görmemiştir, yanlış olmuştur. Atatürk'ü hiç kimse istismar etmesin. Atatürk bizim milli değerimizdir. İstiklal Savaşı'mızın başkomutanıdır. Atatürkçülük korumasına sığınarak başı bozuk hareketler, disiplinsizlikler ve binlerce yıl tarihi olan silahlı kuvvetlerimizin mehabetine, asaletine kimsenin gölge düşürmeye hakkı yoktur. Düşman sınırlarımızın dışındadır. Bu sınırlar içinde yaşayan 85 milyonunun hiçbir ferdine hiç kimse parmak da sallayamaz, kılıç da gösteremez. Ebetteki bu eylemin içinde olanlar karşılığını görecektir. Hiç kimse bu güzide kuruluşun (TSK) itibarını zedelemeye hakkı yoktur."

Yıldırım, "15 Temmuz'da bile o şerefli üniformanın içine giren kafası, beyni kiraya verilmiş terör mensuplarını ayıklarken dahi silahlı kuvvetlerimizin şeref ve itibarına söz ettirmedik. Bundan sonra da ettirmeyiz." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Türkiye'de bir kan değişimi yaşıyor

Erzincan dahil tüm ülkede Ak Parti'nin bir kan değişimi yaşadığını belirten Yıldırım, "Başkanımıza ve ekibine üstün başarılı çalışmalar diliyorum. Eminim ki aldığınız bayrağı daha önceki arkadaşlarımızdan daha da yukarıya çıkaracaksınız. Ayrıştırmadan, ayırmadan, kayırmadan eskilerin tecrübesi yenilerin enerjisiyle birleştirip partimizin, davamızı, Erzincan'ımızı en yüksek noktalara birlikte taşıyacağız." diye konuştu.

Ak Parti Erzincan İl Danışma Meclisi Toplantısı, yapılan konuşmalar ve değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Erzincan İl Koordinatörü Zeynep Gül Yılmaz'ın divan başkanlığını yaptığı toplantıya, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, AK Parti il, ilçe, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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