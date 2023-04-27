Binali Yıldırım: O adayın iradesi dışında bir yapılanma, yönlendirme mevcut (2)

TÜRKÜ DİNLEDİ

? Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir programı kapsamında İzmir İktisat Kongre binasında incelemelerde bulundu. Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile birlikte yapımı tamamlanan kongre binasını gezdi. Yıldırım, konferans salonundaki koltuklara oturup, Erzincan türküsü dinledi. Ardından basın mensuplarına bilgi veren Yıldırım, İzmir'in en önemli tarihi binasının yeniden inşa edildiğini belirterek, "Bu gördüğünüz bina yerinde hiçbir şey yoktu. Bu tarihi bina 1979 yılında ne yazık ki o dönemin belediye başkanı tarafından kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir'in en önemli tarihi yapısı olmasına rağmen park yapmak amacıyla bir şekilde yıkılmış. İzmir İktisat Kongresi zaman zaman başka mekanlarda yapıldı ancak dedik ki bu kongrenin yaşayan bir yeri olsun. İlk defa düzenlendiği binanın aslına uygun olarak yapılmasına karar verdik. Tescilletirdik ve sağ olsun Valimiz çok kısa bir sürede burayı dış mekanı tamamen orijinaline uygun olarak tamamladı" dedi.

"Yarın da maliye bakanımızın ev sahipliğinde bir gala ile açılışı yapılacak ve davetlilere gösterilecek. Daha sonra da Cumhurbaşkanımızın ziyaret gününde cumartesi başlayan bir kongre gerçekleştirilecek. Aslında deprem dolayısıyla yapamamıştık. Deprem olunca ertelendi. Şimdi bu kongreyi kendi mekanında yapıp, Cumhuriyetin 100'üncü yılının ruhuna uygun olarak hem o günkü kongre binasını yaşatmak hem de Türkiye Yüzyılı'na uygun mesajları İzmirlilere ve tüm Türkiye'ye vermek hedefindeyiz. Güzel ve İzmir'e yakışır bir eser oldu."

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,