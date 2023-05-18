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Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan çıkışı: Çok havaya girmemesi gerekir

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında seçimin hemen sonrası Sinan Oğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin konuştu. Oğan'ı tebrik etmek için aradığını söyleyen Yıldırım, "Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız, ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez" diye konuştu.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında açıklamalarda bulundu.

Seçimleri değerlendiren Yıldırım, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ı 14 Mayıs seçimleri sonrası neden aradığını açıkladı. Binali Yıldırım şunları söyledi: ''Ben Sinan Oğan'ı tebrik etmek için aradım. 'Sizin görüşleriniz ile bizim görüşlerimiz arasında küçük bir fark var ' dedim.

Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Beyle görüşme yapılıp yapılmayacağının kararını ben veremem. Sinan Bey'in de çok havaya girmemesi gerekir. Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız; ticarete dönüştürseniz o seçmen size çok hoş geldin demez. Ne yapıyorsun kardeşim benim oyumu pazarlık yapma hakkını sana kim verdi der.

Biz Cumhur İttifakız, bizim ittifakımızda kişisel menfaatler yok. Biz menfaat ittifakı değiliz. Karşıdaki menfaat ittifakı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Dereyi görmeden paçayı sıvıyorlar, herkese yardımcılık veriyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

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