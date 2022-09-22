Bilecik politika haberleri... AK Parti Bilecik'te 2023'ün startını verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Bilecik Merkez İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yaptı.

Ak Parti İl Başkanlığı binasında yapılan toplantıya, İl Başkanı Serkan Yıldırım, İlçe Başkanı Nail Öztürk, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, AK Parti teşkilatlarının 2023 yılı seçimleri öncesi izleyeceği yol haritası masaya yatırılırken, teşkilatlara sahaya inerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleri tarafından bugüne kadar yapılan hizmetlerin seçmene anlatılması kararlaştırıldı. Haftalık gündem maddeleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldıktan sonra toplantı sona erdi.

AK Parti'nin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini belirten İl Başkanı Serkan Yıldırım konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçelere ve beldelerimize verdiğimiz vaatlerin hepsini yerine getirerek ilçe ve beldelerimize sahip çıkıyoruz. Seçim sürecinde her şeyden fedakarlık ederek Cumhurbaşkanımızın ve partimizin başarısı için gece gündüz demeden durmadan çalışacağız. Bir ve beraber olacağız. Birlikte olmaz denilenleri olduruyoruz yapılamaz denilenleri yapıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. 2023 yılında daha güçlü şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK