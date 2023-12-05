Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı Araştırmada İkinci Oldu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmada en başarılı il belediye başkanları arasında ikinci oldu.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, bir araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmada en başarılı il belediye başkanları arasında ikinci oldu.

Bilecik'in ilk kadın belediye başkanı olan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın çalışmaları halka soruldu. Son bir yılın değerlendirildiği araştırmada, belediye başkanlarının çalışmaları, halk nezdinde memnuniyet durumu ve halkla iç içe olup olmadığı gibi konularda sorular yöneltildi. Buna göre yapılan çalışma sonunda Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Eser yüzde 63.4 oyla birinci olurken, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, yüzde 61.9 oyla ikinci oldu. Araştırmada 3'üncü ırada Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yer alırken, 4'üncü ırada Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, 5'inci ırada ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yer aldı. - BİLECİK