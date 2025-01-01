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Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır

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Sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto etmek için düzenlenen Büyük Filistin Yürüyüşü için çok sayıda kişi Galata Köprüsü'nde bir araya geldi. tv100'e özel açıklamalarda bulunan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı "Suriye'deki zalim rejimin yıkılması gibi, İsrail'deki Nazici, soykırımcı rejim de yıkılacaktır." dedi.

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için Büyük Filistin Yürüyüşü düzenledi. Galata Köprüsü'nde Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı verildi.

"SURİYE'DEKİ ZALİM REJİMİN YIKILMASI GİBİ, İSRAİL'DEKİ NAZİCİ, SOYKIRIMCI REJİM DE YIKILACAKTIR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, "Buradaki kalabalık hassasiyetin hala diri olduğunu gösteriyor. Milletimizin hala Filistin'deki soykırımla ilgili duyarlılığını koruduğunu gösteriyor.Hatta geçen senenin üzerinde bir kalabalık olduğunu görüyoruz. Bu soykırımın bitmesi için bunu gündemimizden düşürmememiz lazım. Soykırımcının zulmünü yüzüne haykırmaya devam etmemiz lazım. Unutursak soykırımcının ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Bu kalabalık milletimizin hala ayakta olduğunu gösteriyor. Suriye'deki son haftalardaki gelişmelerle de umudumuzun tazelenmesi, inşallah bu zulmünde, Suriye'deki zalim rejimin yıkılması gibi, İsrail'deki Nazici, soykırımcı rejim de yıkılacaktır. İsrail milleti de sonunda sağduyu ile buluşacaktır. Çevrelerini yangın yerine çevirerek kendilerine barış elde edemeyeceklerini, huzur içinde bir gelecek kuramayacaklarını onlar da er geç görecektir. Ama bizim doğruları bıkmadan haykırmaya devam etmemiz gerekiyor. "Bir güneş doğuyor"diyoruz, çünkü Suriye'deki gelişmelerden umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

İnşAllah

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