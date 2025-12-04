Haberler

Bilal Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü

Bilal Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi. Erhürman, sosyal medya paylaşımında nazik ziyareti için Erdoğan'a teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ağırladıklarını bildirdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

KKTC CUMHURBAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM

Erhürman, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımında, "Sayın Bilal Erdoğan'ı misafir ettik. Güzel sohbet ve nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıismail Yasin:

takke düştü kel göründü...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bilal kardeş, Allah aşkına git evinde otur ya...Seni görmekten yorulduk

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bu adamın statüsü nedir ya?..Ayıp olmuyor mu? Ya Sabir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıozgurinnyc:

hazirlikli olun ulkece yapppppragi yedik:))))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
Yunanistan İsrail'den 700 milyon Euro'ya roketatar sistemi alacak

Ege'de dengeler değişiyor, Yunanistan'dan 700 milyon Euro'luk alım
Galatasaray'dan Fenerbahçeli yıldız için savcılığa suç duyurusu

G.Saray, Fenerbahçeli yıldız için savcılığa suç duyurusunda bulundu
Aboubakar'dan çok konuşulacak Icardi-Osimhen kıyaslaması

Icardi mi yoksa Osimhen mi? Verdiği cevapla yıldız ismi ezip geçti
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranı netleşti
Putin'in 'Savaşa hazırız' restine NATO'dan yanıt

Tansiyon yükseliyor! Putin'in "savaş" restine NATO'dan yanıt
'Adile' galasında gözyaşları: Tarık Ündüz tiyatro efsanesi dedesini oynadı

Tiyatronun efsane ismini torunu oynadı, galada gözyaşları sel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.