Bilal Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ağırladıklarını bildirdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

KKTC CUMHURBAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM

Erhürman, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımında, "Sayın Bilal Erdoğan'ı misafir ettik. Güzel sohbet ve nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.