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Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dış görünüşünün kendi kültürü olmadığını belirterek, "Şalvar giymek daha rahat ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takım elbisesini göstererek dış görünüşünün kendi kültürü olmadığını belirten Erdoğan, "Şalvar giymek daha rahat ama şalvar giydiğin zaman yobazsın, gericisin. Bunu (Ceket) giydiğin zaman medenisin" dedi.

"BU İKİLEMDEN ÇIKAMIYORUZ"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda benim dıştan görünüşüm beni kültürüm değil. Bu sonuçta işte Batı'dan aldığımız kravat, Batı'dan aldığımız ceket. Ama kabul gören bu. Şimdi ben buraya cepken ile çıksam, buraya da işte saat assam, şalvar giysem... İsterim de yani çok da rahat. Daha rahat baktığınızda şalvar giymek. Ama şalvar giyince yobazsın, gericisin. Bunu (Ceket) giydiğin zaman medenisin, modernsin. Bu ikilemden çıkamıyoruz."

Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Zavallı

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Haber YorumlarıMehmet Eu88:

HIRSIZZZZZZZ VARRRRRR??????

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Haber YorumlarıXYZ:

Tebrik ederim seni, tam da senden beklenen bir tespit. Memkette sayenizde onca sorun varken, şalvar mı tartışalım? Küçük zeki!

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Doğru demişte yani şimdi ülkenin o kadar sorunu varken şalvar türban kıl tüy sıktı artık.

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Haber YorumlarıDüsünür:

SMA hastalari para arar emekliler kara kara dusunur. Kiralar odenmeyecek duruma gelmis. Market aldi basini gidiyor. Bunlarin hic biri onemli degil zaten. Her neyse salvar hangi kumastan olmali rahatlik acisindan ?

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Haber YorumlarıJY:

RAHATSA ŞALVAR GİYİP GELSEYDİN. SANADA O YAKIŞIR ZATEN.

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

13. cuma filmi Türkçe dublaj... gözüme görünme süt oğlanı . bananı da sevmezdim zaten..

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Haber YorumlarıLouis Tay:

En milliyetçi kel ve bedelliden yırtan zat değil mi o?

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Haber YorumlarıKenan Star:

ekrem karisiyla gurur duyuyormuş

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