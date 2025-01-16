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Biden'dan Netanyahu'ya Tebrik: Ateşkes Anlaşması ve Rehinelerin Geleceği

Biden'dan Netanyahu'ya Tebrik: Ateşkes Anlaşması ve Rehinelerin Geleceği
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'la varılan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasından dolayı Netanyahu'yu tebrik etti. Liderler, rehinelerin ailelerine kavuşmasıyla ilgili duydukları mutluluğu paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hamas'la varılan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasından dolayı tebrik ettiği bildirildi.

İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmasının yankıları sürerken, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşerek Hamas'la varılan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasından dolayı kendisini tebrik etti" ifadelerine yer verildi. İkilinin Amerikalılar da dahil olmak üzere rehinelerin ve ailelerinin 15 aylık esaret süresince yaşadıkları acıları ele aldığı kaydedilen açıklamada, "Liderler rehinelerin yakında ailelerine kavuşacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu, Trump ve Biden'a teşekkür etti

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, Netanyahu'nun 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek, ateşkes anlaşması konusundaki yardımları için kendisine teşekkür ettiği ifade edildi. Netanyahu'nun tüm rehineleri geri getirmeye kararlı olduklarını vurguladığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Netanyahu, seçilmiş başkan Trump'ın ABD'nin Gazze'nin terörizm için bir sığınak olmaması için İsrail'le birlikte çalışacakları yönündeki açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi" ifadelerine yer verildi. Netanyahu ve Trump'ın yakında Washington'da bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, "Başbakan Netanyahu daha sonra ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü ve rehine anlaşmasının ilerletilmesi konusundaki yardımları için ona da teşekkür etti" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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