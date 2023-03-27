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Biden'dan Kongre'ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısı

Politika Haberleri

Biden'dan Kongre'ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Nashville'de okula düzenlenen silahlı saldırının ardından Kongre'ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Nashville'de okula düzenlenen silahlı saldırının ardından Kongre'ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısında bulundu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Nashville'de okula düzenlenen silahlı saldırının ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, saldırının "çok üzücü" olduğunu ifade ederek, "bir ailenin en kötü kabusu" olarak nitelendirdi. Silahlı şiddeti durdurmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Biden, söz konusu saldırıların "toplumu parçaladığını" ifade etti. Biden, okulları korumak için daha fazlasının yapılmasını gerektiğini belirterek, Kongre'ye saldırı silahlarının yasaklanması çağrısında bulundu.

Saldırganın üzerinden iki yarı otomatik tüfek çıkmıştı

Nashville'de Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı okula düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk, 3'ü yetişkin olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın 28 yaşında bir kadın olduğu belirtilmiş ve saldırganın üzerinde iki yarı otomatik tüfek ve bir tabanca olduğu açıklanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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