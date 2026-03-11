Beypazarı Ülkü Ocakları iftar programı düzenledi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığındaki programa MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Alihan Eken, ramazan ayının önemini anlatarak, kaynaşmanın, paylaşmanın en güzel örneklerinden iftarda bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.