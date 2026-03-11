Haberler

Beypazarı Ülkü Ocakları iftar programı düzenledi

Beypazarı Ülkü Ocakları iftar programı düzenledi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen iftar programında MHP İlçe Başkanı ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. Ülkü Ocakları Başkanı Alihan Eken, ramazan ayının önemine vurgu yaptı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Ülkü Ocakları tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanlığındaki programa MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Beypazarı Ülkü Ocakları Başkanı Alihan Eken, ramazan ayının önemini anlatarak, kaynaşmanın, paylaşmanın en güzel örneklerinden iftarda bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
