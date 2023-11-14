Beypazarı Kaymakamı Siyasi Partilere Ziyarette Bulundu

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçedeki siyasi partilere ziyarette bulundu. İlk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, diğer partilerin ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçedeki siyasi partilere ziyarette bulundu.

İlk olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, ilçe başkanı Mehmet Gökgöz ve partililer tarafından karşılandı.

Gökgöz, kaymakam Yılmaz'ın partilere yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz daha sonra MHP, CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi ve DP'nin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.