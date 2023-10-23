Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Şoför Esnafı Temsilcileriyle Toplantı Yaptı
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Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Şoförler Odası'nda şoför esnafı temsilcileriyle bir araya geldi. Aydın, toplantıda sürücü temsilcilerini bilgilendirerek trafik denetimlerinin devam ettiğini söyledi.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, şoför esnafı temsilcileriyle Şoförler Odasında bir araya geldi.
Beypazarı Şoförler Odası'nda düzenlenen toplantı, Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan ev sahipliğinde yapıldı.
Emniyet Müdürü Aydın, toplantıda sürücü temsilcilerini bilgilendirerek ilçe genelinde çok sayıda trafik denetiminde bulunduklarını söyledi.
Evrak noksanlığı ile karşılaşıldığını belirten Aydın, motosiklet sürücülerine, abartı egzozlara, kask takmayanlara yönelik denetimlerin sürdüğünü ve devam edeceğini kaydetti.
Oda Başkanı Ercan da kendilerini bilgilendirmek için gelen Aydın'a teşekkürlerini bildirdi. ???????