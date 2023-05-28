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Beylikdüzü'nde CHP'li ve AK Partili okul görevlileri arasında rozet kavgası

Politika Haberleri

Beylikdüzü'ndeki bir okulda "rozet" tartışması yaşandı. AK Partili okul görevlileri, CHP'lilerin yakalarına üzerinde kalp resmi bulunan rozet takmasına tepki gösterdi. İki grup arasında tartışma yaşanırken AK Partili okul görevlileri polise şikayette bulundu.

Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'nda görevli CHP'lilerin yakalarına, üzerinde kalp resmi bulunan rozet takmasına AK Parti'li okul görevlileri tepki gösterdi.

BELEDİYE BAŞKANI DA DAHİL OLDU

CHP'lilerin rozetlerini çıkarmak istememesi üzerine iki grup arasında tartışma başladı. Bu sırada ilçedeki okulları gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'na geldi. Başkan Çalık'ın beraberindekiler de yaşanan tartışmaya dahil oldu. AK Partili okul görevlileri, Çalık ve beraberindekiler hakkında polise şikayette bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü AK Parti Politika Haberler

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