Beylikdüzü Belediyesi, engelli ve yaşlı seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak

Beylikdüzü Belediyesi, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, ilçede yaşayan yaşlı ve engelli seçmenlere oy kullanacakları okullara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilçe halkının huzur ve güven ortamı içerisinde demokratik hakları olan oy verme işlemini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan yaşlı ve engelli seçmenler için oy kullanacakları okullara ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak. Hizmet talep eden vatandaşlar, sedye ya da tekerlekli sandalye ile evlerinden alınarak; belediyeye ait araçlarla oy kullanacakları sandıklara ulaştırılacak, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra ise yine aynı araçlarla evlerine nakilleri sağlanacak.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZDAN DUYARLILIK BEKLİYORUZ"

Yürüme zorluğu çeken vatandaşların oy kullanacakları okullarda, sandıkların bulunduğu sınıflara rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için tekerlekli sandalye bulunmayan okullara tekerlekli sandalye desteği de sağlayacaklarını dile getiren Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, "Sandıklarda oy kullanma sırasında, sandığa gelen gebe, hasta, engelli ve yaşlılara sıra bekletilmeden oy kullandırılması son derece önemli ve hassas bir konu. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Şu ana kadar bizlere ulaşan 90 vatandaşımızın sandıklara naklini gerçekleştireceğiz. Kayıtlarımız devam ediyor, başvuru yapmak ve bilgi almak için vatandaşlarımız, 444 09 39 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden 2300-2321 dahili numaralı telefonlarımızı arayarak iletişime geçebilirler" dedi.