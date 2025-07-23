Beyaz Saray, Trump'ın Epstein Dosyalarındaki Adının Geçtiği İddialarını Yalanladı

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Beyaz Saray, Wall Street Journal'ın Trump'ın Epstein dosyalarında adının geçtiğine dair haberini yalanlayarak bunun yalan haberlerin devamı olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump'a Epstein dosyalarında adının geçtiğini bildirdiğine dair Wall Street Journal tarafından yayınlanan haberi yalanladı.

Beyaz Saray, Wall Street Journal gazetesinin ABD Başkanı Donald Trump hakkında yayınladığı haber hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz mayıs ayında Trump'a Epstein dosyalarında adının geçtiğini bildirdiğine dair Wall Street Journal tarafından yayınlanan haberi yalanlayarak, haberin Trumpa'a karşı yapılan "yalan haberlerin" devamı olduğunu söyledi. Cheung yaptığı açıklamada, "Bu, Demokratlar ve liberal medya tarafından uydurulan yalan haberlerin devamından başka bir şey değildir" dedi.

Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Başkan Trump'a geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı rutin bir brifingde Epstein dosyalarında birden fazla kez adının geçtiğini söylediği iddia edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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