Haberler

Beyaz Saray: "Trump, Erdoğan ile görüştü"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ederken ABD Başkanı Donald Trump bölge ülkelerinin liderleriyle görüşmeye devam ediyor. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, Birleşik Krallık, Kuveyt liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Trump az önce İngiltere, Kuveyt ve Türkiye liderleriyle görüştü" ifadelerine ye verildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü

Trump'tan Hamaney'le ilgili kafaları iyice karıştıracak açıklama
Gözünü Süper Lig'e diken lider Erzurumspor FK, kentte şampiyonlar gibi karşılandı

Süper Lig'e yükselmeye hazırlanan takım şampiyonlar gibi karşılandı
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...

Şubat ayında şampi...