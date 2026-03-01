Beyaz Saray: "Trump, Erdoğan ile görüştü"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ederken ABD Başkanı Donald Trump bölge ülkelerinin liderleriyle görüşmeye devam ediyor. Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, Birleşik Krallık, Kuveyt liderleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Trump az önce İngiltere, Kuveyt ve Türkiye liderleriyle görüştü" ifadelerine ye verildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı