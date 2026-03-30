ABD-İran Görüşmeleri İyi Seyrediyor
Beyaz Saray, ABD ve İran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ve olumlu ilerlediğini duyurdu. Bu açıklama, iki ülke arasındaki diplomatik müzakerelerin önemini vurgularken, gelecekteki ilişkilerin nasıl şekilleneceğine dair umut veriyor. Görüşmelerin içeriği ve ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi verilmedi.
Beyaz Saray tarafından ABD- İran arasındaki görüşmeler hakkında yapılan açıklamada, "Görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor" denildi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı