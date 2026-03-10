Haberler

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a yönelik saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri hedeflere ulaşıldığını ve İran'ın tam ve koşulsuz teslimiyet pozisyonunda olduğunu belirlemesinin ardından sona ereceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a yönelik saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri hedeflere ulaşıldığını ve İran'ın tam ve koşulsuz teslimiyet pozisyonunda olduğunu belirlemesinin ardından sona ereceğini söyledi. - WASHINGTON

