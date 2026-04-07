Beyaz Saray, İran'a yönelik nükleer silah kullanımı değerlendirildiğini yalanladı

Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in açıklamalarının nükleer silah kullanımını ima ettiği yönündeki haberleri yalanladı ve bunun doğru olmadığını belirtti.

Beyaz Saray'a bağlı Hızlı Yanıt adlı resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Macaristan'daki açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik nükleer silah kullanımını değerlendirdiğini ima ettiği yönünde çıkan haberlere cevap vererek, söz konusu açıklamada herhangi bir ima olmadığını açıkladı.

Hızlı Yanıt, Vance hakkında nükleer silah kullanımını ima ettiği öne sürülen bir haberi alıntılayarak, "James David Vance'nin burada söylediklerinin hiçbiri bunu 'ima etmiyor', siz tam bir ahmaklar topluluğusunuz" denildi.

Vance, Macaristan'da Başbakan Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran hiçbir zaman müzakerelerde pek hızlı olan bir taraf olmadı ve hala da öyleler. Saat (Doğu Saati ile) 20.00'den önce İran'ın olumlu ya da olumsuz yanıt vereceğinden eminiz. Umarım doğru yanıtı verirler, çünkü biz gerçekten petrol ve gazın serbest bir şekilde aktığı bir dünya istiyoruz. Şunu bilmeliler ki, alet çantamızda henüz kullanmaya karar vermediğimiz aletlerimiz var. ABD Başkanı bu aletleri kullanmaya karar verebilir ve eğer İranlılar tutumlarını değiştirmezse bu aletleri kullanacaktır" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
